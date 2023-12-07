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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذيرات واسعة من أغرب عملية احتيال في الكويت

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المنتحل
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على نطاق واسع انشتر مقطع فيديو على منصة "إكس" يوثق ظهور عملية نصب واحتيال جديدة انتشرت في الكويت.

عملية احتيال في الكويت:اضافة اعلان


وكان  مواطن كويتي قد وثق مقطع فيديو كشف خلاله عن طريقة احتيال جديدة يقوم فيها المحتال بانتحال شخصية رجل أمن لجمع المعلومات الشخصية بغرض النصب ونهب أموال المواطنين.

ويظهر المواطن الكويتي خلال الفيديو المنتحل وهو يرتدي زي ضابط وخلفه شعار وزارة الداخلية الكويتية.

كما قام المنتحل بالتحدث مع المواطن الكويتي، وقال له أنه لم يحدث بطاقة الصراف الآلي الخاصة به وطلب منه تصوير البطاقة وإرسالها له.

وعلق المواطن الكويتي على طريقة الاحتيال الجديدة بالقول : " هاذولا حرامية انتبهوا، تسوفوهم انتبهوا "، ورد المنتحل قائلا: " إيه منتحل وماني كويتي".


حرق سيارة مسؤول بالكويت:


وقبل أيام أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن منفذي حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي قد وقعوا في قبضة رجال الأمن.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي في إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال، من حل لغز الحريق العمد لإحدى مركبات المستشار سلطان بورسلي، بعد تمكنها من القبض على منفذي الحريق.

وأضافت الوزارة أنه تم تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة وجمع الأدلة ومعرفة تحركات المتهمين وبالاستعانة برجال القوات الخاصة أسفر ذلك عن ضبط المتهمين بعد استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة المختصة.

وأوضحت أن المتهمين من أرباب السوابق وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية ومبالغ نقدية كانت بحوزتهم.

ونوهت أنه جاري استكمال التحريات حول الواقعة وإحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة.

كما أكدت الوزارة أنها كانت تعمل بصمت لرصد الجناة حتى لا تؤثر على عملية التحري والوصول إلى الجناة، ومشيرة إلى أن رجال وزارة الداخلية دائماً على يقظة ويقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلد والتعدي على حقوق الآخرين.

إطلاق نار أمام مدرسة:


في سياق آخر تمكن رجال مباحث قطاع الأمن الجنائي، من ضبط قائد سيارة رباعية أطلق النار أمام مدرسة ثانوية في منطقة عبدالله المبارك وضبط السلاح المستخدم بالواقعة.

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