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صحيفة تواصل الالكترونية

هزة أرضية تضرب شمال شرق العراق

زلزال
زلزال
أ أ
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر محافظة ديالي شمال شرق العراق.

مركز رصد الزلزال

وأوضحت وزارة النقل العراقية، في بيان صحفي، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية اليوم، بقوة 4.5 درجة جنوب شرق خانقين بمحافظة ديالي.اضافة اعلان

وأشارت وزارة النقل العراقية إلى أنه لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

زلزال مدمر بأفغانستان


وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الكوارث الوطنية الأفغانية، أن الزلازل أودت بحياة 2053 شخصًا.
وأكد في تصريحات لـ "رويترز"، أن الهزات الأرضية أسفرت عن إصابة 9240 آخرين وتدمير آلاف المنازل.
وأوضح أن سلسلة الزلازل التي ضربت الجزء الشمالي الغربي من البلاد أسفرت عن دمار 3 قرى في ولاية هيرات بالكامل، ولا يزال مئات الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.
وأضاف أنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للضحايا، إلا أنه حتى الآن أفاد مسؤولون محليون بأنه بلغ أكثر من 2000 بين قتيل وجريح وإتلاف 1329 منزلاً.

دمار 600 منزل في 12 قرية


وأعلنت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 600 منزل دُمّرت أو تضررت جزئيًا في أنحاء 12 قرية على الأقل في ولاية هرات مع تأثّر حوالي 4200 شخص.
في الوقت نفسه، أعربت وزارة خارجية المملكة، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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