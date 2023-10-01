لجنة تحقيق عراقية تكشف مفاجأة حول سبب حريق قاعة الحمدانية

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كشفت لجنة التحقيق في حريق الحمدانية بالموصل، أن القاعة كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال، وحمّلت صاحب القاعة المسؤولية القانونية عن الحادث. اضافة اعلان





مفاجأة حول سبب حريق قاعة الحمدانية



القاعة لم يكن بها أبواب للطوارئ



صاحب القاعة يتحمل المسؤولية



إحالة قائم مقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للمحاكمة



وأعلنت اللجنة لوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عن نتائج التحقيقات لحريق الحمدانية، مؤكدة أن سبب الحريق إشعال ألعاب نارية داخل القاعة.وأوضحت حسب "العربية"، أن القاعة لم يكن بها أبواب للطوارئ مما زاد من الضحايا، مبينة أن 600 شخص تم إجلاؤهم من داخل القاعة.وبينت أن صاحب القاعة يتحمل المسؤولية القانونية، حيث إن قطع التيار الكهربائي تسبب في فوضى، وأنه لم يوفر شروط السلامة ما زاد من الخسائر.وأكدت التحقيقات أن قائم مقام قضاء الحمدانية متهم بالتقصير، وأنه تم إحالته ومسؤولين آخرين للمحاكمة.وأحصت اللجنة، 107 حالات وفاة جراء الحريق حتى الآن، موصية باعتبار ضحايا الحادث شهداء ودعم الجرحى.