إيقاف 19 شخصًا.. لجنة التحقيق في حريق الحمدانية تُنهي إجراءاتها بالعراق

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كشف قائد عمليات نينوى بالعراق، أن لجنة التحقيق في حريق الحمدانية أنهت إجراءاتها وأوقفت 19 شخصًا.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن اللجنة جمعت أدلة تثبت وجود قصور واضح في شروط السلامة بقاعة الحمدانية.

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900 شخص تعرضوا للحادث



يأتي هذا عقب تصريحات وزير الداخلية العراقي، بأن المؤشرات الأولية للتحقيق أظهرت أن قاعة العرس لم تتوافر بها شروط الأمان والسلامة، موضحًا أن عدد المدعوين بداخلها كان نحو 900 شخص تعرضوا للحادث.





القبض على أكثر من 14 متهمًا



وأكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أكثر من 14 متهمًا، من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة، و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث الذي أودى بحياة 94 شخص وأكثر من 100 مصاب.وأشار إلى أنه تم إصدار أمر من وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين لا يلتزمون بتوصيات الدفاع المدني.في الوقت نفسه، وجه ديوان الوقف السني في العراق، بإلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".





ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 193 شخصًا



وأعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الأربعاء، مصرع 93 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء الحريق الذي اندلع في قاعة الأفراح بمحافظة نينوى شمالي البلاد.وقال الشمري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": "آخر إحصائية سجلتها مديرية الصحة في محافظة نينوى، 93 شهيدًا وأكثر من 100 جريح، بينهم 9 حالات خطيرة".