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صحيفة تواصل الالكترونية

٤١ جثة لم يتم التعرف عليها

العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قاعة الأفراح إلى ١٠٧ قتلى

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ضحايا القاعة
أ أ
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كشفت دائرة صحة نينوى في العراق، اليوم السبت،  عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قاعة "الهيثم" للأفراح في قضاء الحمدانية إلى 107 أشخاص، بينهم 41 جثة لم يتم التعرّف على هوية أصحابها.اضافة اعلان

حريق الحمدانية:


وأكدت أنّ "آخر تفاصيل حريق الحمدانية في مدينة الموصل، تمثل بإرسال 4 مصابين خارج العراق للعلاج”،  وفق شبكة أنباء العراق،

وأضافت أنه تم “إرسال 9 مصابين آخرين، للخارج أيضًا، بانتظار تبليغ التحرك نحو مطار القيارة والمتواجدين في محافظات دهوك، وأربيل، ونينوى”.

إجمالي الوفيات:


وأشارت  دائرة الصحة إلى أنّ “إجمالي عدد الوفيات بلغ 107 أشخاص، من ضمنهم 41 شخصًا غير متعرّف عليهم لغاية الآن، بينهم أشلاء 5 أشخاص”، مشيرة إلى أن “هناك مريضة تمت إحالتها إلى منظمة أطباء بلا حدود لأنّ لديها كسرًا”.

ولفتت إلى “إرسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والأشلاء إلى الطب العدلي في بغداد”.

بدوره، كشف مدير عام دائرة صحة نينوى الدكتور منصور معروف منصور، في وقت سابق اليوم السبت، أن هناك 19 مصابًا يرقدون في مستشفيات نينوى، و33 مصابًا في مستشفيات دهوك وأربيل.

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