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في شهر.. 72 قرية سودانية دمرتها حرائق متعمدة

حرائق متعمدة في السودان
حرائق متعمدة في السودان
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دمرت الحرائق الناجمة عن القتال في السودان 72 قرية ومستوطنة الشهر الماضي، حسب مصادر حقوقية أممية.

72 قرية ومستوطنة دمرتها الحرائقاضافة اعلان

ويقول محققو مشروع "سودان ويتنس"، وهو مشروع مفتوح المصدر يديره "مركز مرونة المعلومات" غير الربحي، إن عدد الحرائق التي أضرمت في إبريل  الماضي، يفوق عدد الحرائق في أي شهر آخر منذ اندلاع الحرب في منتصف إبريل من عام 2023.
وترفع الحصيلة الأخيرة إجمالي عدد الحرائق في البلاد منذ نشوب القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مئتين  وحريق (201). ولم يقدم التحليل أي حصيلة لضحايا الحرائق.
وغالبًا ما تعمد قوات الدعم السريع في الحرب إلى استخدام الحرائق، إذ تضرم النار في قرى بأكملها خاصة في ولاية دارفور غربي السودان.
وقال "مركز مرونة المعلومات" إن عدد الحرائق ارتفع بشكل حاد خاصة شمال وغرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي تواجه هجومًا وشيكًا.
وشهدت مدينة الفاشر، يوم الجمعة، قتالاً عنيفًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية وحلفائها.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن القتال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا وإصابة العشرات. فيما اضطر أكثر من 800 شخص آخرين إلى النزوح.
وشن الجيش السوداني غارة جوية في اليوم التالي أصابت منطقة قريبة من مستشفى للأطفال في الفاشر، ما أسفر عن مقتل طفلين ومقدم رعاية، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود.
وفي تحليله، قدر "مركز مرونة المعلومات" أن 31 مستوطنة- قرى وبلدات- تأثرت بالحرائق في إبريل، وأن الحرائق دمرت ما يزيد على 50% من تلك المستوطنات.

الحرائق تستخدم كسلاح في الحرب

وقالت أنوك ثيونيسن، مديرة مشروع "سودان ويتنس"، في بيان صحفي: "وثقنا أنماط حرائق كثيرة وتدميرًا مستمرًا للمستوطنات في محيط غرب السودان، الكبيرة والصغيرة منها، منذ اندلاع الصراع في إبريل من العام الماضي".
وأضافت: "عندما نرى تقارير تفيد بنشوب قتال أو شن غارات جوية تتزامن مع سلاسل متقاربة من الحرائق، فهذا يشير إلى أن الحرائق تستخدم كسلاح في الحرب بشكل عشوائي، وهذا الاتجاه يتفاقم، ويتسبب في نزوح جماعي للشعب السوداني".
ومنذ منتصف إبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربًا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

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