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مشاهد مذهلة لتفجير جسر لتحرير سفينة عالقة في أمريكا

تفجير جسر
تفجير جسر في أمريكا
أ أ
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استخدمت السلطات في أمريكا، كمية هائلة من المتفجرات لتفجير جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور في محاولة لتحرير سفينة الشحن "دالي" التي علقت بالجسر.اضافة اعلان

تفجير جسر لتحرير سفينة في أمريكا

وتم استخدام المتفجرات، للمساعدة في تحرير السفينة من جزء الجسر الحديدي العالقة فيه، بعد أن انحرفت السفينة عن مسارها واصطدمت بأحد أعمدته منذ حوالي 7 أسابيع.
يذكر أن أول سفينة شحن عبرت في 26 أبريل الماضي، القناة التي تم شقها بين حطام الجسر في بالتيمور بعد أن تقطعت بها السبل في الميناء بسبب انهيار الجسر جراء اصطدام سفينة "دالي" به.

 

وقبل أشهر، وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تفجير جسر ضخم ومتهالك في ألمانيا تم تشييده قبل خمسة عقود تقريبا. 

تفجير جسر متهالك

وأظهر المقع المتداول، الجسر أثناء عملية التفجير، حيث يبلغ طوله 453 مترا وتم تفجيره باستخدام 150 كيلو جراماً من المتفجرات.

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