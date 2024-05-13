أرقام لا تُصدّق.. انخفاض عدد سكان 4 من أكبر دول العالم على رأسها الصين

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في حين أن خبير التكنولوجيا، إيلون ماسك، يبذل قصارى جهده "للمساعدة في أزمة نقص السكان"، إلا أن جهوده على ما يبدو مُنيت بالفشل في ظل التراجع في أعداد السكان لأربعة من أكبر دول العالم.

ومع التحول "الدراماتيكي" المتوقع في أعداد السكان في كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، تستعد منطقة شرق آسيا "لخسارة ملايين الأشخاص".





انخفاض عدد سكان الصين واليابان وكوريا الجنوبية



تفوق الولايات المتحدة



وتشير التوقعات الصادرة عن قسم السكان التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التابعة للأمم المتحدة إلى انخفاض عدد سكان الصين واليابان بنسبة 8% و18% على التوالي.كما يتجه عدد سكان كوريا الجنوبية نحو الانكماش بنسبة 12%، بينما ستشهد تايوان انخفاضًا بنسبة 8% بين عامي 2020 و2050، بحسب صحيفة "ديلي ستار".وعبّر الخبراء عن شعورهم بالقلق إزاء تضاؤل أعداد السكان حيث من المتوقع أن تشهد دول مثل الولايات المتحدة طفرة بنسبة 12% في عدد سكانها خلال نفس الفترة.ويعكس هذا التراجع في أعداد السكان بمنطقة شرق آسيا فقدان أهميتها، مقابل الولايات المتحدة التي قد تحقق "مكاسب جيوسياسية" وفقًا لصحيفة "فورين أفيرز".ومن شأن هذا التحول في أعداد السكان أن يؤدي إلى إضعاف الصين، ودخول الولايات المتحدة في صراعات جراء مشاكلها الداخلية نتيجة الزيادة السكانية المرتقبة.وتظهر توقعات المحللين أن الولايات المتحدة سيكون لديها نسبة دعم أكبر من أي اقتصاد غربي آخر بحلول عام 2050، وسيكون هناك 2.3 أمريكي في سن العمل مقابل كل مواطن مسن، مما يعكس تحولًا في النتائج السكانية.وعلى إثر ذلك، تم تحذير الصين ودول شرق آسيا الأخرى بضرورة تغيير أسلوبها والحاجة إلى ضبط أعداد سكانها.وحددت مجلة "فورتشن" عدة أسباب لهذا الانخفاض، بما فيها أزمة تكلفة المعيشة ونقص الدعم للآباء المعاصرين.