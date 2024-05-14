لليوم الـ 221.. استمرار قصف غزة وعدد الشهداء يتجاوز 35 ألفًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة على التوالي إلى 35.173 شهيدًا، وجرح نحو 79.9061 فلسطينيًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.





استشهاد 82 فلسطينيًا خلال 24 ساعة



استشهاد 26 فلسطينيًا جراء قصف النصيرات



الاحتلال يقصف مدرسة تضم نازحين



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 82 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 234 بجروح في القصف العنيف الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.استشهد 26 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف من الاحتلال استهدف بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات بانتشال الطواقم الطبية 26 شهيداً والعديد من الجرحى من عائلة واحدة من تحت ركام بناية سكنية قصفتها طائرات الاحتلال، مؤكدة وجود العديد من المفقودين تحت ركام المنزل لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم.وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال مدرسة تضم نازحين ومستودعات للمواد الغذائية، في وسط مخيم النصيرات وأدى لإصابة العديد من النازحين واحتراق مستودعات الأغذية بالكامل.