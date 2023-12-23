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هجوم بطائرة مسيرة يصيب 5 أشخاص بمنطقة سكنية في بيلغورود الروسية

طئرة مسيرة
طائرة مسيرة
أ أ
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تسبب هجوم بطائرة مسيرة نفذته قوات أوكرانية واستهدف منطقة مدنية في مدينة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية في إصابة 5 أشخاص.

ارتفاع أعداد المصابيناضافة اعلان


وتفصيلا، قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فيتشسلاف غلادكوف في قناته على "تلغرام"، في وقت لاحق إن عدد المصابين ارتفع إلى 5 أشخاص حيث تم نقل شخصين آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن جميع المصابين هم تحت إشراف الأطباء، مشيرا إلى أن إصاباتهم متوسطة الخطورة.

استهداف منشآت ومرافق


وتسعى قوات كييف، بشكل شبه يومي، استهداف المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي وقت سابق قالت السلطات الروسية في المقاطعة إن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

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