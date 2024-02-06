هجوم إرهابي على متظاهرين داعمين لفلسطين في تكساس

أ أ

تعرض المشاركون في تظاهرة تضامنية مع القضية الفلسطينية، إلى هجوم إرهابي من متطرف في تكساس الأمريكية.





هجوم على تظاهرة داعمة لفلسطين: اضافة اعلان



إبادة جماعية:



من جانبها، دعت مجموعة الحقوق المدنية إلى توجيه تهمة جريمة الكراهية ضد مشتبه به في قضية طعن شاب في تكساس بعد أن حضر الضحية مظاهرة لدعم فلسطين في مكان قريب.وبحسب صحيفة "ديلي بيست" تم القبض على بيرت جيمس بيكر 36 عاما، من قبل شرطة أوستن مساء الأحدـ بتهمة الاعتداء المشدد بسلاح مميت.ووفقا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، هاجم بيكر شابا يبلغ من العمر 23 عاما وثلاثة مسلمين آخرين أثناء عودتهم إلى منزلهم من مظاهرة طالبت بوقف إطلاق النار في غزة ونددت بحرب الاحتلال على قطاع غزة باعتبارها إبادة جماعية.وقال والد الضحايا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن الشاب الضحية خضع لعملية جراحية ناجحة ولا يزال في المستشفى.وقالت المنظمة في بيان صحفي إن الرجال المسلمين الأربعة كانوا عائدين إلى منزلهم عندما قام راكب دراجة أبيض – تم التعرف على انه بيكر لاحقا - بتمزيق كوفية فلسطينية موضوعة على سيارتهم كتب عليها "فلسطين الحرة".وأخبر الضحايا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إن بيكر صرخ بإهانات عنصرية وسحب أحد الضحايا من السيارة وهاجمه جسديا.