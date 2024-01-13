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800 ألف "غزاوي" مهددون بالموت جوعًا وعطشًا

غزة
غزة
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له أن 800 ألف مواطن مهددون بالموت بسبب سياسة التجويع والتعطيش التي فرضها الاحتلال.

مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزةاضافة اعلان

وجاء في البيان: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، وما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية.
وكذلك إطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إلى المحافظتين، وقتل أكثر من 14 شهيدا كانوا يبحثون عن لقمة طعام يأكلونها، وكذلك استهدافه لجميع خطوط مياه الشرب والآبار وتعطيله لكل مناحي الحياة تماما".

800 ألف مهددون بالموت جوعَا

وأضاف البيان أن "استمرار سياسة التجويع والتعطيش يعني أن قرابة 800 ألف مواطن من أبناء شعبنا في محافظتي غزة والشمال يهددهم الموت نتيجة ذلك، وهذه السياسة المفضوحة تؤكد على النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسريا تحت تهديد القتل والسلاح والقصف والتجويع والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى".

وتابع: "محافظة شمال غزة تحتاج حاليا إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية وذلك بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يوميا أيضا لضمان عدم حدوث مجاعة حقيقية في المحافظتين".

وختم البيان: "نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الاحتلال كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية والموت بسبب المجاعة والعطش وهي السياسة التي يكرسها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ونطالبهم بوقف هذه الحرب الوحشية بشكل فوري وعاجل ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".

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