إصابة 59167.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 23210 شهداء

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 95 على التوالي إلى 23210 شهداء، والجرحى إلى 59167 جريحًا، 70 في المئة منهم أطفال ونساء. اضافة اعلان





ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 23210 شهداء



اعتقال 5755 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 126 فلسطينيًا وجرح 241، خلال الساعات الـ 24 الماضية في القصف الذي تعرضت له عدة مناطق في قطاع غزة.وثّق نادي الأسير الفلسطيني ، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5755 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأفاد نادي الأسير في تقرير له، أن من بين المعتقلين 190 امرأة، و355 طفلاً، تعرضوا خلال اعتقالهم لاعتداءات جسدية ونفسية، لافتاً النظر إلى استشهاد سبعة أسرى داخل معتقلات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشار في الوقت ذاته إلى عدم توفر معطيات دقيقة حول عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.