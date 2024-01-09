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قصف غزة.. استشهاد 60 فلسطينيًا في الضفة والقطاع

قصف غزة
شهداء غزة
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استشهد 57 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، في قصف استهدف عدة منازل في مخيمات وسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية.

استشهاد 60 فلسطينيًا في الضفة والقطاع

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال توغلت فى الأطراف الشرقية من مخيم النصيرات وسط القطاع، تحت غطاء من الطائرات الحربية، التي نفذت عمليات قصف طال عشرات المنازل، مما أدى لاستشهاد 26 فلسطينياً وإصابة العشرات.

غزة الآن.. استشهاد 31 فلسطينيًا وإصابة العشرات

 كما تحاصر قوات الاحتلال كافة الأحياء الشرقية من مخيم النصيرات، وتواصل عزل مخيمات البريج والمغازي ودير البلح عن جنوب القطاع، وسط قصف عنيف طال منازل الفلسطينيين في تلك المخيمات، مما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينياً، وإصابة العشرات بجروح.

استشهاد 3 برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، بأن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 14 آخرون بجروح مختلفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدن طولكرم، ونابلس، والخليل في الضفة الغربية.
 وأضاف، وفي مدينة قلقيلية، قامت قوات الاحتلال -معززة بالجرافات والآليات العسكرية- بهجوم على بلدة عزون بالمدينة، ونفذت حملة دهم وتفتيش واسعة في البلدة.

بوليفيا تعلن تأييدها لدعوى جنوب أفريقيا لمقاضاة الاحتلال

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

 وأشادت بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد، بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، عادةً إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدةً ضرورة دعم هذه المبادرة من المجتمع الدولي.
 ولفتت الانتباه إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنجلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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