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هجمات إلكترونية تستهدف دولة أوروبية وتعطل مواقع حكومية

هاكرز
هجمات إلكترونية
أ أ
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أكدت سويسرا، تعرضها لهجوم إلكتروني أدّى إلى تعطيل الوصول مؤقتًاً إلى عدد من المواقع الحكومية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمدينة دافوس، حيث اتهمت مجموعة "موالية لروسيا" بتنفيذ الهجمات.اضافة اعلان

هجمات إلكترونية تستهدف سويسرا


وأوضحت الحكومة السويسرية إن "مجموعة القرصنة NoName المرتبطة بروسيا تبنت مسؤولية الهجوم، مشيرة إلى حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس.

وفى سياق آخر، أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أنه سيزور أوكرانيا فى فبراير المقبل. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون في قصر الإليزيه لعرض المحاور الرئيسية لخارطة الطريق التي وضعها للفترة القادمة لإعطاء دفعة جديدة لولايته الرئاسية الثانية، وتطرق إلى ملفات داخلية وأخرى تخص الشأن الخارجي من بينها الصراع الروسي الأوكراني. 

صواريخ للنظام الأوكراني


وأعلن ماكرون أن فرنسا ستقوم بتسليم 40 صاروخا جديدا طويل المدى من طراز SCALP ومئات القنابل إلى أوكرانيا.

وتابع أنه يعمل مع كييف على التوصل لاتفاقية ثنائية للضمان الأمني، والتي من المقرر توقيعها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال الرئيس الفرنسى "سأتوجه إلى أوكرانيا في فبراير .. وسوف أعلن عن الانتهاء من هذه النصوص (الخاصة بالاتفاقية)، وستبدأ عمليات تسليم المعدات التي أتحدث عنها هنا". 

 

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