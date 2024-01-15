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الرئيس الأوكراني يطلب عقد مؤتمر سلام عالمي .. هل يرفع الراية البيضاء لروسيا؟

الرئيس - اوكرانيا - زيلنسكي
الرئيس الأوكراني
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اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعوة لمؤتمر سلام عالمي، خلال مؤتمر "دافوس" المنعقد في سويسرا بحضور 80 دولة.اضافة اعلان

المشاركون رفضوا فكرة ضم روسيا:


ورفض المشاركون فكرة ضم روسيا، بينما طالب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، ووزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس بمحاولة إيجاد طريقة لضم "موسكو".

شارك مستشارو الأمن القومي في 83 دولة في جولة رابعة من مناقشات مبنية على اقتراح قدّمه زيلينسكي، يتضمن 10نقاط لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، بعد نحو عامين على شن روسيا هجومها العسكري الواسع على البلاد.


منتجع دافوس للتزلج في شرق سويسرا:



جرت المحادثات في منتجع دافوس للتزلج في شرق سويسرا، عشية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر خمسة أيام ويجمع النخب السياسية والاقتصادية في العالم ويُفترض أن يشارك به الرئيس الأوكراني.

وأعلن كاسيس خلال مؤتمر صحافي أنّ "83 دولة موجودة في دافوس لمناقشة السلام وسبل تحقيق السلام. السلام في أوكرانيا ولكن أيضًا في بلدان أخرى تشهد نزاعات. سلام يحتاج إليه الشعب الأوكراني بشدة".

كما أضاف "علينا أن نجد طريقة لانضمام روسيا. لن يكون هناك سلام من دون رأي روسيا"، فيما  قال الوزير السويسري إنه حتى الآن لا كييف ولا موسكو على استعداد للقيام بهذه الخطوة.

ويبدو أن أوكرانيا وصلت إلى الجولة الأخيرة في حربها مع روسيا، إذ ترفع الراية البيضاء وتطلب بعقد مؤتمر للسلام مع موسكو.

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