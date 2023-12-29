صحيفة أمريكية تكشف صفقة خطيرة بشأن أوكرانيا.. هل انتصر بوتين؟

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بدأت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في تغيير طريقة تعاملها مع أوكرانيا بعدما أيقن الغرب أن روسيا باتت تسيطر على كل شيء.





إدارة بايدن تغير خطتها تجاه أوكرانيا

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وتواجه إدارة بايدن ضغطا كبيرا داخلياً من ناحية التمويل، حيث قدموا آخر حزمة مساعدات لأوكرانيا ولا يوجد شيء لتقديمه الآن فضلاً عن انحسار فرص بايدن في الانتخابات بسبب الصراع الأوكراني والحرب على غزة التي راح ضحيتها قرابة 22,000 مدني بالإضافة لمشاكل ابنه "هنتر" التي لطخت سمعته.





حتى زيلنسكي نفسه أصبح اليوم يواجه معارضة من كبار المقربين منه مثل القائد العام للقوات المسلحة الجنرال فاليري زالوزني وعمدة العاصمة كييف فيتالي كليتشكو.





وأوضحت الصحيفة أن الخطة المتوقعة للمفاوضات هي دعوة بوتن للجلوس على طاولة المفاوضات و التنازل عن 20% من الأراضي الأوكرانية الحالية لصالح روسيا مقابل إيقاف الحرب.

وتتضمن أيضا: عدم مناقشة موضوع شبه جزيرة القرم التي استولى عليها بوتن في 2014 و البدء بالعمل على إيقاف حالة الحرب وإحلال السلام.





لكن الكابوس الأكبر لبايدن عندما يرفض بوتين قبول المفاوضات وينتظر حتى يتمكن من معرفة من سيكون الرئيس الأمريكي المقبل.



وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن إدارة بايدن تغيّر من استراتيجيتها "بهدوء" تجاه أوكرانيا ويبحثون إرغام الرئيس الأوكراني زيلنسكي للجلوس على طاولة المفاوضات مع بوتين ليقدم 20% من أراضيه للروس مقابل السلام.