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الديوان الأميري يعلن عن وفاة أمير الكويت

امير الكويت
أمير الكويت
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أعلن الديوان الأميري الكزيتي أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد انتقل إلى جوار ربه.
أفادت وسائل إعلام كويتية أن تلفزيون الكويت قطع برامجه الاعتيادية وبث آيات من القرآن الكريم، دون ذكر السبب.اضافة اعلان

ومؤخرًا، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله بأن الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقر ولله الحمد والمنة.

متضرعين إلى الله عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وأن يسبغ عليه وافر الصحة وتمام العافية.

أمير الكويت في المستشفى:

ومؤخرًا، أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت، أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى، صباح الأربعاء الماضي، إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد.
داعيًا الله عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه
جاء ذلك على صفحة وكالة الكويت للأنباء "كونا" الرسمية في "إكس" حيث نشرت تصريحات وزير الديوان الأميري.

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