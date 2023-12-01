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بيان للديوان الأميري الكويتي حول الوضع الصحي لأمير البلاد

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أمير الكويت
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أعلن الديوان الأميري الكويتي، مساء اليوم الجمعة، أن الوضع الصحي لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لا يزال مستقرًا.اضافة اعلان

 الوضع الصحي لسمو أمير الكويت

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" عن وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشقيقة الشيخ محمد العبدالله اليوم الجمعة بأن الوضع الصحي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليوم الجمعة لا زال مستقرًا.

ضرورة تحري الدقة في تناقل المعلومات

وأهاب الديوان الأميري بالجميع ضرورة تحري الدقة في تناقل المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد والأخذ بها من مصادرها الرسمية"، داعيًا الله أن يمن عليه "بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

وعكة صحية طارئة

وقبل يومين، تعرض أمير الكويت لوعكة صحية طارئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، وذلك إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن الحالة الصحية له مستقرة.
وأغسطس الماضي، كانت الكويت قد نفت تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ، عقب تناقل خبر بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي.

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