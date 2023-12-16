الإعلان عن موعد دفن جثمان أمير الكويت والمسموح لهم بالحضور

أ أ

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد. اضافة اعلان





العزاء في ديوان أسرة آل صباح



وفاة أمير الكويت



أمير الكويت في المستشفى:



اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة



وقال إن العزاء سوف يتقبل من قبل أسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.وفي وقت سابق، أعلن الديوان الأميري الكزيتي أن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد انتقل إلى جوار ربه.أفادت وسائل إعلام كويتية أن تلفزيون الكويت قطع برامجه الاعتيادية وبث آيات من القرآن الكريم، دون ذكر السبب.ومؤخرًا، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله بأن الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقر ولله الحمد والمنة.متضرعين إلى الله عز وجل أن يمن على سموه بالشفاء العاجل وأن يسبغ عليه وافر الصحة وتمام العافية.ومؤخرًا، أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت، أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى، صباح الأربعاء الماضي، إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد.داعيًا الله عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروهجاء ذلك على صفحة وكالة الكويت للأنباء "كونا" الرسمية في "إكس" حيث نشرت تصريحات وزير الديوان الأميري.