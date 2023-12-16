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مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد

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الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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نادى مجلس الوزراء الكويتي، اليوم السبت بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للكويت، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ولي العهد الشيخ مشعل الأحمداضافة اعلان


وقال مجلس الوزراء، في بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري إنه عملا بأحكام الدستور، المادة الرابعة، ينادي مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأعلن الحداد في البلاد 40 يوماً.

وتولى الشيخ مشعل ولاية العهد في 8 أكتوبر 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

حاكم الكويت السابق:


ولد الشيخ مشعل عام 1940 ونشأ في بيت الحكم، وهو الابن السابع لحاكم الكويت الأسبق، الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتلقى تعليمه في مدرسة المباركية، التي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت، والتحق بكلية "هندون" في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة،

وتخرج فيها عام 1960، وبعد تخرجه التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة
(عقيد)، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى "جهاز أمن الدولة"، ومازالت هذه الجهة تحمل هذا الاسم حتى الآن.

وعُيِّن بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 أبريل 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى ولاية العهد.

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