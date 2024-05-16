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أمين منظمة التعاون الإسلامي: فلسطين تتعرض لحرب وحشية يجب وقفها فورًا

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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
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قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه: إن فلسطين تتعرّض لحرب وحشية يجب وقفها فورًا.

استمرار الحرب في غزة ينتهك كل القرارات الدوليةاضافة اعلان

 وأضاف أنّ استمرار الحرب في غزة ينتهك كل القرارات الدولية ولفت إلى أنه يجب ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم ورفض تهجيرهم.
وتابع: نطمح لتعزيز التعاون بوجه التحديات ولتحقيق تطلعات شعوبنا بالسلام.
وبحضور سمو ولي العهد، انطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

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