أمين منظمة التعاون الإسلامي: فلسطين تتعرض لحرب وحشية يجب وقفها فورًا

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قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين
إبراهيم طه: إن فلسطين تتعرّض لحرب وحشية يجب وقفها فورًا.
استمرار
الحرب في غزة ينتهك كل القرارات الدولية وأضاف أنّ استمرار الحرب في غزة ينتهك كل
القرارات الدولية ولفت إلى أنه يجب ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم ورفض
تهجيرهم.
وتابع: نطمح لتعزيز التعاون بوجه التحديات ولتحقيق تطلعات شعوبنا بالسلام.
وبحضور سمو ولي العهد، انطلقت اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.فيديو | الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: علينا أن نشجع الأطراف المعنية للحوار من أجل تحقيق السلام #الإخبارية pic.twitter.com/A1C06LG16g— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2024