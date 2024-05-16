الأردن: إحباط تهريب ألغام ومتفجرات وصواريخ قبل دخولها البلاد

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نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر مسؤول أن الأجهزة الأمنية الأردنية، أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة الأردنية، أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن.



ضبط أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها للأردن:

ضبط مخدرات:

وبحسب ما نشره موقع رؤيا، فإن المصدر كشف أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس الماضي، منوها أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.كما أوضح أيضا أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولات عديدة لتهريب أسلحة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.وقبل شهور، كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية.وأوضح المصدر هويات ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم، كما بين المصدر مضبوطات الأسلحة والمخدرات.وبين المصدر أن كميات المواد المخدرة بعد حصرها بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.