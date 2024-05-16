الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأردن: إحباط تهريب ألغام ومتفجرات وصواريخ قبل دخولها البلاد

00
أردن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصدر مسؤول أن الأجهزة الأمنية الأردنية، أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة الأردنية، أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن.اضافة اعلان

ضبط أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها للأردن:


وبحسب ما نشره موقع رؤيا، فإن المصدر كشف أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر  مارس الماضي، منوها أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.
كما أوضح أيضا أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولات عديدة لتهريب أسلحة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.

ضبط مخدرات:


وقبل شهور، كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال الاشتباكات المستمرة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلحة على الحدود الشمالية.
وأوضح المصدر هويات ثمانية من المهربين التسعة الذين تم القبض عليهم، كما بين المصدر مضبوطات الأسلحة والمخدرات.
وبين المصدر أن كميات المواد المخدرة بعد حصرها بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

اقرأ أيضا

مشاهد مذهلة لتفجير جسر لتحرير سفينة عالقة في أمريكا

لليوم الـ 221.. استمرار قصف غزة وعدد الشهداء يتجاوز 35 ألفًا

في شهر.. 72 قرية سودانية دمرتها حرائق متعمدة

دمار غير مسبوق.. حرائق تلتهم 72 قرية بدولة عربية

أرقام لا تُصدّق.. انخفاض عدد سكان 4 من أكبر دول العالم على رأسها الصين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيديو 8:32 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

المملكة تدين بشدة اعتداء مستوطنين على قافلة مساعدات أردنية لغزة

مخدرات كويت 1:39 ص الخميس، 25 أبريل 2024

"كوكايين وحشيش و700 زجاجة خمور".. الإطاحة بعشرات الوافدين في دولة خليجية