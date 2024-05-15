حالته حرجة.. آخر تطورات الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد تعرضه لإطلاق نار

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تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الأربعاء لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.



وضعه الصحي حرج:



إيقاف المسلح:



وكتبت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيتسو".وأضافت في بيان "يتم نقله حاليا بالهليكوبتر إلى بانسكا بيستريتسا ووضعه حرج" ووصفت الهجوم بأنه "محاولة اغتيال".وجاء في منشور على صفحته على فيسبوك أن فيتسو أصيب بعدة طلقات.وقالت مديرة مستشفى هاندلوفا مارتا إيكهارتوفا حيث تلقى فيتسو العلاج قبل نقله الى العاصمة، "تم نقل فيكو الى مستشفانا، وتلقى العلاج في وحدة جراحة الأوعية الدموية لدينا". وأضافت "تم نقل رئيس الوزراء بعد ذلك من المستشفى، وهو في طريقه إلى براتيسلافا".وقالت صحيفة "دينيك ان ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء الى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار على فيتسو.