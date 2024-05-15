الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حالته حرجة.. آخر تطورات الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد تعرضه لإطلاق نار

رئيس وزراء سلوفاكيا
رئيس وزراء سلوفاكيا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو الأربعاء لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد فيما أعلنت الحكومة أنه "في وضع حرج" إثر هذا الهجوم.اضافة اعلان

وضعه الصحي حرج:

وكتبت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيتسو".
وأضافت في بيان "يتم نقله حاليا بالهليكوبتر إلى بانسكا بيستريتسا ووضعه حرج" ووصفت الهجوم بأنه "محاولة اغتيال".
وجاء في منشور على صفحته على فيسبوك أن فيتسو أصيب بعدة طلقات.

إيقاف المسلح:

وقالت مديرة مستشفى هاندلوفا مارتا إيكهارتوفا حيث تلقى فيتسو العلاج قبل نقله الى العاصمة، "تم نقل فيكو الى مستشفانا، وتلقى العلاج في وحدة جراحة الأوعية الدموية لدينا". وأضافت "تم نقل رئيس الوزراء بعد ذلك من المستشفى، وهو في طريقه إلى براتيسلافا".
وقالت صحيفة "دينيك ان ديلي" التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء الى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار على فيتسو.

اقرأ أيضا

لليوم الـ 221.. استمرار قصف غزة وعدد الشهداء يتجاوز 35 ألفًا

في شهر.. 72 قرية سودانية دمرتها حرائق متعمدة

دمار غير مسبوق.. حرائق تلتهم 72 قرية بدولة عربية

أرقام لا تُصدّق.. انخفاض عدد سكان 4 من أكبر دول العالم على رأسها الصين

كان تحت سيطرة "الدعم السريع".. حريق هائل إثر قصف مدفعي طال القصر الجمهوري القديم بالخرطوم

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook