من عدة جنسيات.. الإطاحة بـ21 شخصا يديرون مصنعا لأم الخبائث في الكويت

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تمكنت إدارات أمن المحافظات في الكويت من إلقاء القبض على 21 شخصاً من مختلف الجنسيات في 15 قضية وبحوزتهم كمية كبيرة من الخمور المستوردة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. اضافة اعلان





مصنع خمور بالكويت:

وأوضحت أن منهم شخصين عثرا بحوزتهم على مواد طبية ممنوعة وتبين وجود أوامر إلقاء قبض على عدد من المتهمين وبعضهم صادر بحقهم أحكاماً بالحبس.كما تمكنت من ضبط 6 أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة إدارة مصنع للخمور المحلية في منطقة المنقف.وتم العثور على 25 برميل بداخلهم مواد مسكرة وأدوات التقطير، حيث تم إحالتهم إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.ونوهت أن ذلك تم ضمن الجهود والانتشار الأمني المستمر لقطاع الأمن العام وتفقد الحالة الأمنية وتسيير الدوريات الأمنية بشكل يومي على مختلف المناطق لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون.