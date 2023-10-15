هزة أرضية تضرب الكويت

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سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية يوم الأحد الموافق زلزالا بقوة 5.1 بمقياس ريختر غرب إيران (النجمة على الشكل رقم 1). اضافة اعلان





هزة أرضية بالكويت:



هزة أرضية بالعراق:



وقد حدث هذا الزلزال في تمام الساعة 02:15:14 مساءا بتوقيت دولة الكويت، حيث وقع الزلزال على عمق 10 كيلومتر بباطن الأرض.ويبعد مركز الزلزال 244 كم عن مدينة الكويت، كما شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.وقبل أيام ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر محافظة ديالي شمال شرق العراق.وأوضحت وزارة النقل العراقية، في بيان صحفي، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية ، بقوة 4.5 درجة جنوب شرق خانقين بمحافظة ديالي.وأشارت وزارة النقل العراقية إلى أنه لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.