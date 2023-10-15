الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هزة أرضية تضرب الكويت

زلزال
هزة ارضية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية يوم الأحد الموافق زلزالا بقوة 5.1 بمقياس ريختر غرب إيران (النجمة على الشكل رقم 1).اضافة اعلان

هزة أرضية بالكويت:


 وقد حدث هذا الزلزال في تمام الساعة 02:15:14 مساءا بتوقيت دولة الكويت، حيث وقع الزلزال على عمق 10 كيلومتر بباطن الأرض.

ويبعد مركز الزلزال 244 كم عن مدينة الكويت، كما شعر فيه العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

هزة أرضية بالعراق:


وقبل أيام ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر محافظة ديالي شمال شرق العراق.

وأوضحت وزارة النقل العراقية، في بيان صحفي، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية ، بقوة 4.5 درجة جنوب شرق خانقين بمحافظة ديالي.

وأشارت وزارة النقل العراقية إلى أنه لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

اقرأ أيضا

رجل مرور كويتي
6:33 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أغرب مطاردة بالكويت.. يصدم سيارات المارة وعند ملاحقته هدد الشرطة بإنهاء حياته

مجلس التعاون
10:34 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

دول مجلس التعاون تنجح في تسجيل نمو بنسبة 7.3% في عام 2022

إخلاء 22 مستشفى في غزة
9:47 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

الصحة العالمية تحذر من كارثة بسبب إخلاء 22 مستشفى في غزة

زلزال 21
9:01 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب شمال غربي أفغانستان

اقرأ أيضا

الأونروا: مليونا شخص في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد المياه

"الصحة السودانية": 30 مستشفى فقط تعمل بالخرطوم

سوريا.. الاحتلال يقصف مطار حلب الدولي ويخرجه عن الخدمة

خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدينون التطهير العرقي والعقاب الجماعي للفلسطينيين

اليونيسف: استشهاد 500 طفل فلسطيني وإصابة 600 آخرين بجروح والعدد في ازدياد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

رجل مرور كويتي 6:32 م السبت، 14 أكتوبر 2023

للمرة الثانية.. إصابات تطال الشرطة الكويتية في عمليات مطاردة وهذا ما حدث

حريق 10:05 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

حريق يلتهم منزلا و4 سيارات بالكويت.. ماذا عن المصابين؟

هاكر 10:32 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مفاجأة في اختراق "المالية الكويتية".. هذا ما قام "الهاكرز" بنسخه

الداخلية الكويتية 10:57 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

هزت الكويت.. العثور على فتاة فارقت الحياة بها 20 طعنة

اقرأ أيضا

رجل مرور كويتي
6:32 م السبت، 14 أكتوبر 2023

للمرة الثانية.. إصابات تطال الشرطة الكويتية في عمليات مطاردة وهذا ما حدث

متحف اللوفر بباريس
5:24 م السبت، 14 أكتوبر 2023

ذعر في متحف اللوفر بباريس بسبب بلاغ بوجود قنبلة

القوات الجوية
4:50 م السبت، 14 أكتوبر 2023

القوات الجوية تشارك نظيرتها المصرية في تقديم عرض جوي بالعاصمة الجديدة

قوات الاحتلال
4:37 م السبت، 14 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:03 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

حساب المواطن يوضح كيفية الاعتراض على الدفعات المالية

حساب المواطن - الدعم الشهري
5:20 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

هل يصل الحد لمانع لـ 20 ألف ريال؟ حساب المواطن يوضح

2023-10-15_17-20-42
5:10 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

عاصفة رملية تصل شمال المملكة.. وتحذير عاجل من الأرصاد (فيديو)

أخبار السعودية
4:46 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات وعقوبات محظورة على الطلاب وحطوات نقل الراتب

هيئة تقويم التعليم والتدريب
1:57 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

ننشر أسماء مكاتب التعليم الأوائل في اختبارات القدرات والتحصيلي

أخبار السعودية
1:41 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. التضخم بالمملكة والعمر في حساب المواطن ومحاكم للنزاعات مع شركات التأمين