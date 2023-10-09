حيلة ماكرة لتهريب كمية من "الشبو" المخدر بالكويت

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وثق مقطع فيديو محاولة تهريب 2 كلجم من المواد المخدرة "شبو" عبر طرد بريدي في الكويت.





حيلة ماكرة: اضافة اعلان



مروجو السموم



المملكة بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب



وعن طريقة حيلة ماكرة لجأ إليها "آسيوي"، حاول تهريب المخدرات في "أباجورة" وخبأ بداخلها الشحنة.واشتبه رجال التفتيش في الطرد البريدي وقاموا بتفتيشه جيدا ليتفاجأوا بتلك الكمية من مخدر الشبو.وفيما يبدو أن الرجل الآسيوي (المهرب) حاول خداع رجال التفتيش الذين كانوا على يقظة تامة وتمكنوا من إحباط خطته.ويستهدف مروجو السموم الدول الخليجية حيث يتفنون في ابتكار وسائل وطرق جديدة محاولين إدخال بها تلك المواد المخدرة وفي كل مرة يتلقوا صفعات من رجال الأمن.وفي المملكة، تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 8.763 كيلوجرامات من مادة "الشبو" المخدرة، وذلك في منفذي البطحاء، ومطار الملك خالد الدولي، حيث عُثر عليها مُخبأة في مركبة خاصة وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة.وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى في جمرك البطحاء من إحباط تهريب 6.497 كيلوجرامات من مادة "الشبو" عُثر عليها مخبأة داخل تجويف سقف إحدى السيارات القادمة عبر المنفذ.وفي المحاولة الثانية أحبطت الهيئة في مطار الملك خالد الدولي تهريب 2.266 كيلوجرامًا من مادة "الشبو" عُثر عليها مخبأة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر المطار.تنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدراتوأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، وعددهم 4 أشخاص.وشدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني، والرقم الدولي "00966114208417".َوأكدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.