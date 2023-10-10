استقالة مفاجأة لمسؤول كبير بالخارجية الكويتية.. والوزير يعتذر عن كشف السبب

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اعتذر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح عن الإجابة عن سؤال أحد نواب مجلس النواب بشأن أسباب استقالة الشيخ جراح جابر الأحمد من عمله.





مجلس الأمة اضافة اعلان



سؤال برلماني



وقال وزير الخارجية- حسب الراي- في رده المحال إلى مجلس الأمة، إن السؤال يخالف أحكام المواد الـ30 والـ41 من الدستور ولما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية.وكان النائب قد طالب في سؤاله تزويده بأسباب استقالة الشيخ جراح جابر الأحمد من عمله كمستشار في الوزارة وأسباب إعفاء السفير منصور العتيبي من منصبه كنائب لوزير الخارجية، ولماذا وقع الاختيار على الشيخ جراح جابر الأحمد نائبا لوزير الخارجية وعلى أي أساس كان الاختيار، وهل يوجد في وزارة الخارجية من هو أكثر استحقاقا للمنصب من الشيخ جراح.كما طالب النائب في سؤاله بأسماء كل قياديي الوزارة الأحق بمنصب نائب وزير الخارجية وعدد سنوات خدمة كل منهم في الوزارة، وما إذا كان هناك توجه مستقبلي لترقية أفراد من وظائف عادية ودفعهم للاستقالة ثم إعادة تعيينهم بمراسيم أميرية بدرجة سفراء ليتخطوا من سبقهم من القياديين كما حدث مع جراح جابر الأحمد ومنصور العتيبي.