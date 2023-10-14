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صحيفة تواصل الالكترونية

للمرة الثانية.. إصابات تطال الشرطة الكويتية في عمليات مطاردة وهذا ما حدث

رجل مرور كويتي
رجل مرور كويتي
أ أ
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أقدم كويتي يقود دراجة نارية  على دهس شرطي مرور برتبة وكيل عريف أثناء تنظيمه سير الدائري السادس.

وقد تم نقل الشرطي إلى المستشفى بحالة حرجة في العناية المركزة والتحفظ على الجاني.اضافة اعلان

مطاردة الشرطة الكويتية:


وفي وقت سابق أصيب عدد من رجال الشرطة الكويتية، أثناء مطاردة أحد المتهمين في قضية جنائية.

وكان عدد من رجال المباحث قد أصيب بجروح قطعية بسبب هجوم كلاب شرسة أطلقها عليهم شخص بدون.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المجلس" الكويتية، حينها فقد وقع ذلك  خلال محاولتهم ضبط صديقه المواطن المطلوب على ذمة قضايا جنائية في منطقة الصليبية.

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