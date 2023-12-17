منظمتان أمميتان تؤكدان ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة

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شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أهمية الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والسعي للتوصل إلى حل سياسي للخروج من هذه المأساة. اضافة اعلان





وقف إطلاق النار في غزة



غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال



شهداء وإصابات



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وأفاد غيبريسوس في بيان بأن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة وتأثيرها خاصة على الأطفال والنساء، الذين يمثلون 70 % من القتلى وبالنظر إلى أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم، يتضح أن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلا للخروج من هذه الفوضى والمأساة.من جانبها جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التأكيد على أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.وذكرت المنظمة في بيان لها أن "أحياء بأكملها، اعتاد الأطفال فيها اللعب والذهاب إلى المدرسة، قد تحولت إلى أكوام من الركام"، مشددة على أن الأطفال بحاجة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار الآن.ومن جهة أخرى، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً بحي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وقالت مصادر فلسطينية: "إن طواقم الدفاع المدني انتشلت عددًا من الشهداء، ومصابين من تحت ركام المنزل".وجددت مدفعية الاحتلال قصفها لعدة محاور شرق ووسط خان يونس.وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى استشهاد 4 من طواقمها في استهداف للاحتلال لقطاع غزة.