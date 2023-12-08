ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 17.177 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 62 على التوالي إلى 17.177 شهيدًا.

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7700 مفقود في غزة



46 ألف جريح جراء العدوان الصهيوني



استغاثة صحية



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين شهداء العدوان 7729 طفلاً، بالإضافة إلى توثيق وجود 7700 مفقود، معظمهم فقد تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف.وأشارت وزارة الصحة، أن عدد جرحى العدوان الصهيوني على غزة، تجاوز 46 ألف جريح، استشهد المئات منهم لعدم توفر العلاج لهم في مستشفيات القطاع التي تعاني من القصف والحصار الإسرائيلي، ونفاد الأدوية والوقود منذ عدة أسابيع.وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لإنقاذ حياة آلاف الجرحى، من خلال إرسال شحنات عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل جرحى العدوان للعلاج في الخارج قي ظل الانهيار في المنظومة الصحية في قطاع غزة.