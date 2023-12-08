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توثيق وجود 7700 مفقود تحت ركام المنازل المدمرة

ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 17.177 شهيدًا

آثار العدوان الصهيوني على قطاع غزة
آثار عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 62 على التوالي إلى 17.177 شهيدًا.
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7700 مفقود في غزة

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين شهداء العدوان 7729 طفلاً، بالإضافة إلى توثيق وجود 7700 مفقود، معظمهم فقد تحت ركام المنازل المدمرة، التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف.

46 ألف جريح جراء العدوان الصهيوني

 وأشارت وزارة الصحة، أن عدد جرحى العدوان الصهيوني على غزة، تجاوز 46 ألف جريح، استشهد المئات منهم لعدم توفر العلاج لهم في مستشفيات القطاع التي تعاني من القصف والحصار الإسرائيلي، ونفاد الأدوية والوقود منذ عدة أسابيع.

استغاثة صحية

 وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة للمجتمع الدولي، لإنقاذ حياة آلاف الجرحى، من خلال إرسال شحنات عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ونقل جرحى العدوان للعلاج في الخارج قي ظل الانهيار في المنظومة الصحية في قطاع غزة.

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