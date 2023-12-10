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عشرات الشهداء والمصابين في غارات لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة

العدوان الصهيوني على غزة
قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في غزة
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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء السبت خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في دير البلح ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي.اضافة اعلان
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استشهاد 4 فلسطينيين في دير البلح

 وأفادت مصادر محلية حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً مأهولاً بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة مما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات.

استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم المغازي

فيما استهدفت طائرات الاحتلال أيضاً منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات.

استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم النصيرات

 واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك عبر طائراتها منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع مما أدى لاستشهاد ثلاثة وإصابة آخرين.

نيران الرشاشات في رفح

إضافةً إلى إطلاق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة شاطئ مدينة رفح.

قصف مكثف على خان يونس

فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية تحديداً مناطق عبسان، ومعن، وبني سهيلا، وكذلك على مدينة رفح.

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