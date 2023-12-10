عشرات الشهداء والمصابين في غارات لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة

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استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء السبت خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في دير البلح ومخيمات النصيرات والبريج والمغازي. اضافة اعلان

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استشهاد 4 فلسطينيين في دير البلح



استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم المغازي



استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم النصيرات



نيران الرشاشات في رفح



قصف مكثف على خان يونس



وأفادت مصادر محلية حسبما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً مأهولاً بالسكان في دير البلح وسط قطاع غزة مما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات.فيما استهدفت طائرات الاحتلال أيضاً منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات.واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك عبر طائراتها منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع مما أدى لاستشهاد ثلاثة وإصابة آخرين.إضافةً إلى إطلاق زوارق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة شاطئ مدينة رفح.فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف على مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية تحديداً مناطق عبسان، ومعن، وبني سهيلا، وكذلك على مدينة رفح.