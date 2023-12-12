إصابة آلاف الفلسطينيين بالأمراض المُعدية في مراكز الإيواء بغزة

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أكدت مستشفيات قطاع غزة، إصابة آلاف الفلسطينيين النازحين في مراكز الإيواء بأمراض بعضها معدية، بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء. اضافة اعلان





انتشار الأمراض المعدية



1.9 مليون فلسطيني نازح



ويستوعب المركز الواحد منها أكثر من 13 ألف نازح، ممن فقدوا منازلهم، إثر قصف قوات الاحتلال المستمر على القطاع منذ 66 يوماً.وأفادت مستشفيات رفح، أنها تستقبل يومياً أكثر من ألف نازح مصابون بأمراض متعددة، وينطبق الأمر على مناطق النزوح في القطاع كافة، محذرة من استمرار تفشي مرض الكبد الوبائي، والأمراض المعدية.من جانبها أفادت الأونروا، أن نحو 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة نزحوا من منازلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لها، التي يتواجد فيها 1.3 مليون نازح، يعيشون ظروف معيشية وصحية وإنسانية قاسية في ظل نفاذ الغذاء والمياه والأدوية، وسط تحذيرات من مجاعة حقيقية، مع استمرار الاحتلال في عرقلة تدفق الغذاء والمياه والأدوية.