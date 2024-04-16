شاهد.. هبوط أرضي بالإمارات بسبب الأمطار الغزيرة

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أظهر مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، هبوطًا أرضيًا بمنطقة القوع في مدينة العين بدولة الإمارات، أثر الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول.

يأتي ذلك في ظل حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها الإمارات رافقها هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق بينها دبي والعين.







حالة الطقس اليوم



تحذير وزارة الداخلية



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس غير المستقر اليوم ويتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانًًا خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.وحذرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء المواطنين "نظرًا لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، وقالت يُرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه".وفي ظل التأهب لمواجهة تداعيات الحالة الجوية، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة من (حضوري) داخل المدارس إلى نظام (التعليم عن بعد)، أمس واليوم، نظرًا للظروف الجوية الاستثنائية الحالية.