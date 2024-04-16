بعد عُمان.. شاهد السيول تصل إلى الإمارات

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شهدت الإمارات هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول مع استمرار المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد قادمًا من سلطنة عمان المجاورة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، جريان السيول في منطقة "حتا" على الحدود مع سلطنة عمان. ولم يعرف ما إذا كانت السيول أدت إلى أضرار مادية أو بشرية.



الحالة الجوية في الإمارات



إلغاء رحلات جوية بسبب حالة الطقس



وقال المركز الوطني للأرصاد، إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر اليوم، سحبًا ركامية على المناطق الساحلية تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.وأوضح المركز: "اعتبارًا من صباح يوم غد الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه".ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مضيفًا أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيواصل موافاة الجمهور بآخر المستجدات.إلى ذلك، أعلنت شركة "فلاي دبي" أن الظروف الجوية المتقلبة التي شهدتها دولة الإمارات اليوم، أثرت على جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي، وأنها ألغت بعض الرحلات نتيجة لذلك، في حين تم تأخير عدد من الرحلات الأخرى.وقال متحدث باسم فلاي دبي: "نعمل جاهدين لتقليل أي تأثير على جداول سفر مسافرينا ونقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف في المطار، وسنواصل مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وننصح مسافرينا بالوصول إلى المطار قبل وقت كاف من مواعيد رحلاتهم والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني للشركة".