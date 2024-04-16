بعضها دمر بالكامل.. غرق 38 سيارة في سيول سلطنة عمان الجارفة

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وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عُمانية مشهدا صادما، لغرق العشرات من السيارات إثر السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد.



غرق عشرات السيارات في سيول سلطنة عمان:

طلاب جرفتهم السيول:

إنقاذ أطفال في سيول سلطنة عمان:

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" غرق 38 سيارة في مناطق متفرقة خاصة بسمد الشأن بولاية المضيبي.ويظهر مقطع الفيديو بعض المركبات قد جرفتها السيول في أماكن نائية حيث ظهر بعضها وقد دمرت كلية بسبب قوة السيول.كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشاهد مذهلة للسيول في سلطنة عمان والتي ضربت عددا من الولايات في البلاد.وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "الخيمة العمانية"، مشهدا لطلاب غمرتهم مياه السيول وهم يحملون حقائبهم حتى وصلت المياه لأعناقهم وذلك في في قرية سفالة بولاية إبراء.كما نشر الحساب أيضا مشهدا آخر لغرق المركبات التي جرفتها سيول عنيفة في سمد الشأن بولاية المضيبي.أيضا سارع أهالي ولاية المضيبي ، إلى إنقاذ بعض الأطفال الذين احتجزتهم السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأهالي وهم يعملون على إنقاذ الأطفال المحتجزين في السيول.وشوهد أكثر من رجل يحملون الأطفال العالقين على ظهورهم للنجاة بهم إلى بر الأمان.