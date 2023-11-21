سقوط طائرة عسكرية أمريكية عملاقة في البحر (فيديو)

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كشفت
وسائل إعلام أمريكية، عن سقوط طائرة عملاقة تابعة للبحرية الأمريكية في المياه الضحلة
لخليج كانيوهي في أرخبيل هاواي.
الطائرة
سقطت في أرخبيل هاواي بالمحيط الهادي
ونقلت
"سكاي نيوز"، عن موقع "هاواي نيوز ناو"، أن الطائرة سقطت بعد ظهر
يوم أمس الاثنين بتوقيت هاواي، بعد تجاوز المدرج في قاعدة مشاة البحرية في الأرخبيل
الواقع في المحيط الهادئ.
الطائرة انحرفت عن
المسار وسقطت في البحر
وأضافت
أن الحادث وقع حوالي الساعة 1:57 مساء، أثناء محاولة هبوط الطائرة العسكرية بوينج
"بي-8 بوسيدون"، حيث انحرفت عن المدرج وانتهى بها المطاف في المياه الضحلة
قبالة سواحل هاواي.
كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، الطائرة وهي مغمورة في المياه الضحلة.
9 أشخاص كانوا على متن الطائرة
فيما كشفت السلطات أن الطائرة كانت تقل 9 أشخاص على متنها وأنهم جميعا وصلوا إلى الشاطئ دون أن يصابوا بأذى.
وأشارت إلى أن الطاقم كان يجري "تدريبات روتينية" في ذلك الوقت، واصفين طائرة بوينغ "بي-8 بوسيدون" بأنها طائرة مراقبة ودوريات عسكرية، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.
NEW: A U.S. Navy P8-A Poseidon plane overshoots runway, landing in Kaneohe Bay, Hawaii.— KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) November 21, 2023
The incident happened at 2 p.m. Hawaii Time, and the military aircraft is currently floating in the ocean.
All nine people on board the aircraft survived and swam to the shore.
The… pic.twitter.com/PTguegrDsw