انفجار سيارة على جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة .. ومقتل وإصابة 3 أشخاص

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قالت مصادر أميركية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في انفجار سيارة عند معبر رينبو بريدج الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا.



نقاط العبور الحدودية اضافة اعلان



تصاعد الأدخنة:



BREAKING: Fox News reports that the vehicle explosion at the border bridge in New York was an attempted TERROR ATTACK: pic.twitter.com/PDcaHgidh9 November 22, 2023

وتم إغلاق نقاط العبور الحدودية الدولية بين كندا وغرب نيويورك بعد الحادث المبلغ عنه، والذي أدى إلى مقتل اثنين وإصابة شخص واحد على الأقل، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عامًا تم نقله إلى مستشفى شلالات نياغرا مصابًا بجروح طفيفة، وحالته ليست خطيرة.وقالت السلطات الفيدرالية إن الحادث يتعلق بمركبة أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير محلية.وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان: "يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في انفجار سيارة عند جسر رينبو، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا في شلالات نياغرا".وبحسب المعلومات الأولية، فإنه لم يتم العثور على أي متفجرات خلال بحث أولي في السيارة التي انفجرت.وفي وقت سابق، أدى انفجار وقع على الجزء الأمريكي من الجسر فوق شلالات نياغارا على الحدود مع كندا، إلى إغلاق الجسر البري فوق الشلالات بحسب وسائل إعلام أمريكية.وأظهرت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدا للدخان في مكان الحادث، بالإضافة إلى وقوع أضرار في منطقة الحاجز الحدودي.