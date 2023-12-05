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صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل جندي لبناني وإصابة 3 آخرين في قصف للاحتلال

دبابة
دبابة
أ أ
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أعلن الجيش اللبناني اليوم مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قصف لطيران الاحتلال استهدف مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة، جنوب لبنان.
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مقتل جندي وإصابة 3 أخرين

وقال الجيش في بيان: "بتاريخ 5.12.2023، تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة-العديسة لقصف من قبل العدو المحتل أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وكانت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بوقوع عدد من الإصابات في صفوف الجيش اللبناني بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة، جنوب لبنان.

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وقد لفتت القناة اللبنانية، إلى أن دبابة للاحتلال متمركزة في مستوطنة مسكافعام، أطلقت 4  قذائف استهدفت تلة العويضة شمال العديسة قرب موقع للجيش اللبناني، لكنها أكدت لاحقا وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف موقعهم في تلة العويضة جنوب لبنان.

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