الاحتلال يمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى ويعتقل أسيرًا محررًا

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منعت قوات الاحتلال، اليوم، عشرات المصلين من القدس المحتلة، وأراضي 1948، من دخول المسجد الأقصى، فيما أجبرت مقدسيًا على هدم منزله.





أجبرتهم على الصلاة في الطرقات اضافة اعلان



اعتقال أسير محرر



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أجبرت المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول إلى المسجد الأقصى.فيما أفاد شهود عيان، بأن جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، أسيرًا محررًا من كفيرت، جنوب جنين، بينما هاجم مستعمرون المزارعين جنوب نابلس.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا على حاجز عسكري مفاجئ بين قرية كفيرت وبلدة يعبد.وفي جنوب نابلس هاجم مستعمرون بحماية جيش الاحتلال، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.