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نيويورك تايمز تفضح دولة الاحتلال.. ماذا عن إسقاط قنابل بأوزان 2000 رطل على غزة؟

غزة - فلسطين
غزة
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن حجم الدمار في الأرواح والممتلكات الذي تسبب فيه القصف المستمر على الأحياء السكنية في غزة.

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وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن عدد الوفيات في غزة كبير جداً لدرجة أنه قل مثيله في هذا القرن.

وأضوحت أن  وتيرة الوفيات في غزة أكبر من الحروب الأكثر دموية التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق وسوريا وأفغانستان.
وأعرب خبراء عن اندهاشهم من استخدام دولة الاحتلال لقنابل تزن 2000 رطل بإمكانها تسوية برج سكني بالأرض ورمتها على أماكن حضرية مكتظة بالسكان.

وحول قتل واستهداف الأطفال، قالت إن عدد النساء والأطفال الذين ماتوا من القنابل في غزة خلال 47 يوم أكثر من عدد النساء والأطفال الذين ماتوا في أوكرانيا خلال 21 شهر.

وزير خارجية المملكة:


من جانبه أكد وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان أنه على دولة الاحتلال تحمل مسؤولية الدمار والحرب، محذرًا من كارثة وشيكة في غزة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة.

يأتي هذا عقب وصول اللجنة الوزارية إلى برشلونة للقاء وزير الخارجية الإسباني لمناقشة وقف الحرب في غزة وإحياء مفاوضات السلام، للقاء وزير الخارجية الإسباني في برشلونة لمناقشة الأوضاع في غزة.

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