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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مرعب.. عاصفة تقتلع أعمدة الكهرباء بدولة خليجية

اعمدة
عاصفة
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وثق مقطع فيديو تداولته حسابات تابعة لسلطنة عمان، لحظة سقوط أعمدة الكهرباء جراء عاصفة رعدية.

سقوط أعمدة الكهرباء بسبب عاصفة:اضافة اعلان


ويظهر الفيديو الذي وثقته عدسة المصور أحمد الهادي سقوط أعمدة الكهرباء طريق سناو محوت جراء العاصفة الرعدية.

وبسبب شدة العاصفة ظهرت الأعمدة وبعضها محطم، والآخر اقتلعته العاصفة تماما بسبب شدتها.

سيول تضرب سلطنة عمان:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام سيولا جارفة ، والتي ضربت ولاية المضيبي في سلطنة عمان.


وبحسب مقطع الفيديو تظهر السيول وهي تجري بقوة بعد هطول الأمطار بغزارة على ولاية المضيبي في البلاد.

ونتيجة اجتياح السيول للشوارع، ظهرت السيارات وهي تسبح وتصطدم بأعمدة الإنارة.

ودعت الأرصاد العمانية الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن السيول.

يأتي هذا عقب الكارثة التي حلّت بدرنة الليبية، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت البلاد تزامنا مع العاصفة دانيال.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة، عن نزوح أكثر من 40.000 شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفاع عدد قتلى السيول في درنة إلى 11.300 والمفقودين إلى 10 آلاف.

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