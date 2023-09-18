تكثيف أمني بالقاهرة للكشف عن قاتل دبلوماسي خليجي

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تجري الشرطة المصرية تحقيقا واسعا، لأجل التوصل إلى الكشف عن قاتل دبلوماسي عُماني في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.





مقتل دبلوماسي عماني بالقاهرة:

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وبحسب ما كشفته وسائل إعلام محلية، فإن الدبلوماسي العماني يدعى هود سيف حمد العدوي (٥٠ عاماً)، عثر عليه مقتولاً داخل شقته بأحد الأحياء الراقية بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.وقد تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة المصرية للتشريح بمعرفة الطب الشرعي وتحرير محضر بالواقعة.كما أمرت النيابة بالتحفظ على الكاميرات المحيطة بمكان الواقعة، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الجريمة.وفي التفاصيل، فإن عملية القتل تمت بطعن بآلة حادة، حيث رجحت التحريات أن تكون دوافع الجريمة السرقة، خصوصاً بعد اكتشاف وجود بعثرة في محتويات الشقة.كما كشفت المعاينة عن فقدان بعض محتويات الشقة ومتعلقات المجني عليه، إذ تم التحفظ على جميع محتويات الشقة.ونقلت "عكاظ" عن مسؤولين أمنيين أنه تم القبض على الجناة خلال ساعات لكونهم أكثر من شخص متهم، وأنهم دخلوا الشقة بطريقة شرعية عبر بابها.وكانت البداية عبر تلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي صباح اليوم (الاثنين) إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مقتول بعدة طعنات متفرقة بالجسد داخل شقته، وهو دبلوماسي عماني.على الفور انتقل رجال المباحث وفريق من النيابة العامة إلى مكان الحادثة، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الدبلوماسي العماني تلقى طعنة أودت بحياته.