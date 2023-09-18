بعد درنة.. سيول جارفة تضرب دولة خليجية والسيارات تسبح في الشوارع

سيول تضرب سلطنة عمان:



اضافة اعلان

القتلى والمفقودين في درنة:







ما الذي يجري؟ الفيضانات تغزو الكثير من بلدان العالم؟ فيديو متداول للفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في سلطنة عمان / منطقة سمد الشان؟!ما الذي يجري؟ الفيضانات تغزو الكثير من بلدان العالم؟ pic.twitter.com/1tBXOUtqlC September 18, 2023

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام سيولا جارفة ، والتي ضربت ولاية المضيبي في سلطنة عمان:وبحسب مقطع الفيديو تظهر السيول وهي تجري بقوة بعد هطول الأمطار بغزارة على ولاية المضيبي في البلاد.ونتيجة اجتياح السيول للشوارع، ظهرت السيارات وهي تسبح وتصطدم بأعمدة الإنارة.ودعت الأرصاد العمانية الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن السيول.يأتي هذا عقب الكارثة التي حلّت بدرنة الليبية، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت البلاد تزامنا مع العاصفة دانيال.وكشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن نزوح أكثر من 40.000 شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات.وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفاع عدد قتلى السيول في درنة إلى 11.300 والمفقودين إلى 10 آلاف.وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، إن الحاجة أصبحت ماسة للمزيد من سيارات نقل الجثامين وحصر عدد الضحايا الفعلي.