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بعد درنة.. سيول جارفة تضرب دولة خليجية والسيارات تسبح في الشوارع

سيول
سيول
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وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام سيولا جارفة ، والتي ضربت ولاية المضيبي في سلطنة عمان:

سيول تضرب سلطنة عمان:

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وبحسب مقطع الفيديو تظهر السيول وهي تجري بقوة بعد هطول الأمطار بغزارة على ولاية المضيبي في البلاد.

ونتيجة اجتياح السيول للشوارع، ظهرت السيارات وهي تسبح وتصطدم بأعمدة الإنارة.

ودعت الأرصاد العمانية الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب أماكن السيول.

القتلى والمفقودين في درنة:


يأتي هذا عقب الكارثة التي حلّت بدرنة الليبية، جرّاء الفيضانات التي اجتاحت البلاد تزامنا مع العاصفة دانيال.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن نزوح أكثر من 40.000 شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفاع عدد قتلى السيول في درنة إلى 11.300 والمفقودين إلى 10 آلاف.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، إن الحاجة أصبحت ماسة للمزيد من سيارات نقل الجثامين وحصر عدد الضحايا الفعلي.

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