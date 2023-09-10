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مشهد صادم.. نقل ضحايا زلزال المغرب عبر الدواب

حمار يحمل جثمان
حمار يحمل جثمان احد الضحايا
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وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام مغربية، مشهدا يكشف حجم الكارثة التي يعيشها منكوبو منطقة الزلزال.

نقل الضحايا عبر الدواب:



وأظهر مقطع الفيديو حمارا يحمل أحد المتوفين في طريق دفنه، أسفل منحدر جبلي  بمنطقة الزلزال.

ومن خلال الفيديو عبر أحد أقارب المتوفي عن استيائه من الوضع وأنه لا توجد سيارات إسعاف ، مرددا :" لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

انهيار المباني في زلزال المغرب:



كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي،  مشهدا مروها لانهيار المباني في الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة الماضية.

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ويظهر الفيديو انهيار مبنى مكون من عدة طوابق بطريقة مفاجئة، مثلما كان يحدث للمباني في زلزال تركيا المدمر.

كما أظهر مقطع فيديو آخر تصدعات كبيرة للمباني، والتي تمايلت على بعضها، ما يكشف عن حجم الدمار الذي خلفه الزلزال.

شاب عالق في زلزال المغرب:



أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لشاب مغربي محشور أسفل أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس الأول الجمعة.

ويظهر الفيديو شخصا يوثق المشهد وينادي على شخص باسم سعد بدت رأسه فقط وباقي جسده أسفل الركام، فيما ظلت أمه وباقي أسرته تحت الأنقاض، دون أن يعرف مصيرهم.

الأعنف منذ قرن:



وأكد ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة القوية التي شهدها المغرب، ليلة الجمعة السبت، هي الأعنف بالمغرب منذ قرن.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، قال إنها "المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".

وأوضح أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة.

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