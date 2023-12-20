مخبأة بطريقة ماكرة.. ضبط كمية كبيرة من الحشيش خرجت من مدينة عربية

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تمكنت قوات الأمن في مدينة مالقا الإسبانية من ضبط كميرة كبيرة من الحشيش كانت قادمة من مدينة طنجة الساحلية.





ضبط كمية حشيش في طنجة: اضافة اعلان



وفي التفاصيل التي نشرها موقع "العمق المغربي"، فقد أحبطت عناصر الحرس المدني بميناء مالقا الإسباني في الساعة الأولى من صباح أمس الثلاثاء عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا.وأوضحت أن مصادر محلية قدرت الكمية بأزيد من طن و300 كيلوجرام، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي تحمل لوحة ترقيم مغربية.وكشفت مصادر مسؤولة، أن الشاحنة محملة بالخضر غادرت ميناء طنجة المتوسط ليلة الإثنين في اتجاه ميناء مالقا.وكشفت أنه بعد التفتيش الدقيق بواسطة الكلاب المدربة عثرت مصالح الحرس المدني الإسباني على كمية من الحشيش كانت مخبأة بعناية فائقة، ليتم اعتقال السائق على الفور وهو من جنسية مغربية.أيضا كشفت المصادر أن الشاحنة خضعت للتفتيش بجهاز "سكانير" ومع ذلك لم يتم اكتشاف كمية كبيرة من الشيرا مما يجعل فعالية الجهاز وخبرة العناصر المكلفة به على المحك.كما أنه من المنتظر أن تباشر مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة تحرياتها بخصوص مرور كمية كبيرة من الحشيش دون أن تطالها عيون المراقبة.