منها 120 قطعة مجوهرات و29 ساعة فاخرة .. عمليات سرقة واسعة في مطار هذه الدولة

قامت السلطات الإسبانية بتوقيف 14 موظفاً في مطار في جزيرة تنريفه الإسبانية، للاشتباه في سرقتهم أغراضاً بقيمة نحو مليوني يورو من أمتعة الركاب من خلال عدة عمليات تم تنفيذها.
ونقلت وسائل إعلام عن الحرس المدني أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة و22 هاتفاً ذكياً.
وبحسب بيان الحرس فقد تضمنت السرقات أيضا 120 قطعة مجوهرات سرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.
كما يشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين أُوقفوا سبق أن باعوا أغراضاً مسروقة أخرى إلى عدد من المتاجر داخل البلاد.
وفي التفاصيل تحقق السلطات أيضاً في شأن 20 موظفاً آخر في المطار و27 متجراً للمجوهرات في الجزيرة.
كما سُجّلت عمليات السرقة خلال وضع الأمتعة في عنابر الطائرات، حيث ذكر المحققون أنّ المشتبه فيهم كانوا يفتحون الحقائب لسرقة أغراض ثمينة منها.
وكشف الحرس المدني أنّهم كان يخبئون المسروقات داخل جيوب خيّطوها في ملابسهم أو في خزائنهم الخاصة في المطار بعيدا عن أعين باقي الموظفين.
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