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صحيفة تواصل الالكترونية

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لحظة انهيار جسر في الكويت على قائدي المركبات

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صورة أرشيفية
أ أ
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أظهر مقطع فيديو لحظة تساقط أجزاء من جسر على طريق الدائري الخامس في الكويت مقابل مجمع الأفنيوز.

الأجزاء سقطت على قائدي المركبات:


ويكشف الفيديو أن الأجزاء المتساقطة سقطت على قائدي المركبات بينما كانوا يسيرون في طريقهم بشكل طبيعي.

من جهتها، نوهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية بوجود حادث تصادم شاحنة "بجسر ايكيا تحت الإنشاء" مقابل مجمع الأفنيوز على طريق الشيخ زايد "الدائري الخامس" باتجاه منطقة السالمية وقد تم تحويل سير الطريق الى شارع محمد بن قاسم.

وأضافت: "على قائدي المركبات اتخاذ طرق بديلة حتى يتم التعامل مع الحادث وضرورة الانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات والتعاون مع رجال الأمن عند المرور على الطريق".

حريق بالكويت:


في وقت سابق، اندلع حريق في منطقة الدوحة بالكويت، حيث طالت النيرات منزلا و4 سيارات ، وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفي ومعالجة ٤ مصابين بالموقع.

وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فقد شهدت منطقة الدوحة حريق منزل وعدد من المركبات فيما نقل أشخاص الى المستشفى جراء الإصابات التي لحقت بهم.

ونقلت عن مصدر أمني أن بلاغا ورد عن حريق منزل في منطقة الدوحة، وعليه توجهت الدوريات والإسعاف.

 وتبين أن الحريق امتد لعدد من المركبات ولحقت إصابات بثلاثة أشخاص وجار التحقيق بالواقعة.

حريق مصفاة الأحمدي:


وقبل أيام أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اندلاع حريق في "المنطقة السادسة وحدة رقم 35" في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأشارت حينها عبر حسابها في منصة "إكس" إلى أن فرق الإطفاء في المصفاة قامت بالتعامل مع الحريق. 

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب من مصفاة الأحمدي.

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