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"لا يستطيعون التحرك".. العواصف والأمطار تحاصر 17 ألف شخص في أمريكا

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السيول والعواصف في أمريكا
أ أ
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أظهر مقطع فيديو محاصرة العواصف والأمطار في أمريكا نحو 17 ألف شخص في ولاية نيفادا.

حصار 70 ألف شخص:


ورصدت فيديوهات متداولة أكثر من 70 ألف محاصر في المنطقة التي أقيم فيها مهرجان الرجل المحترق.

وفيما يبدو أن هؤلاء المحاصرين تقطعت بهم السبل بسبب العواصف والأمطار التي حولت الأرض إلى طبقة من الطين اللزج.

حرائق الغابات:


في سياق متصل ، ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى نحو مئة شخص، في حصيلة هي الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة.

وقال حاكم ولاية هاواي جوش غرين إن عمال الانقاذ "سيعثرون على الأرجح على ما بين 10 إلى 20 شخصا يوميا حتى ينتهون. وربما يستغرق الأمر 10 أيام".

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