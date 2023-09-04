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بيان تحذيري عاجل من سفارة الكويت بالمملكة لمواطنيها.. ما الأمر؟

سفارة الكويت
سفارة الكويت
أ أ
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أصدرت سفارة الكويت لدى المملكة، بيانًا مهمًا لمواطنيها الزائرين أو العابرين لأرض المملكة في اليوم الوطني السعودي.

اليوم الوطني السعودي

وقالت السفارة في بيانها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" تهيب سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية بالمواطنين الكرام الزائرين أو العابرين أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال اليوم الوطني السعودي بتاريخ 23 سبتمبر 2023، بضرورة الإلتزام بالأحكام واللوائح المنظمة للمشاركة بالاحتفالات المصاحبة لليوم الوطني".

عدم رفع أي علم أجنبي

وتابعت :" وذلك بعدم رفع أي علم أجنبي أو وضع ملصقات على المركبات تحمل شعارات طائفية أو قبلية أو صور أو تنظيم مسيرات غير مرخصة حرصاً على سلامتهم وتجنباً لأية مساءلة قانونية من قبل السلطات السعودية المختصة".

وفي وقت سابق، أقدم وافد هندي على ارتكاب جريمة بشعة ، حيث قام بقتل خادمة فلبينية في الكويت.

هندي يقتل فلبينية بالكويت:


وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد تم إسعاف الوافد الهندي إلى المستشفى بعد محاولته التخلص من حياته.

وذكرت صحيفة المجلس أيضا أنه  تم العثور على حارس عقار قيد الإنشاء مقتولاً في المطلاع.

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